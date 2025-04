Vince il contest Avis e dona il premio per la Fumettoteca

Simone Giottoli, il giovane vincitore del contest fumettistico Avis ‘PlasmiAMO il futuro: 50 sfumature di giallo’, ha consegnato il contributo liberale nelle mani di Gianluca Umiliacchi, direttore della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub. Giottoli, nel giorno della premiazione, ha espresso immediatamente il suo desiderio di fare questo gesto: donare non solo sangue e plasma, ma anche solidarietà.

"Mi è venuto spontaneo", afferma Giottoli "pensare che questo premio fosse appropriato devolverlo alla Associazione culturale di Volontariato che da 15 anni gestisce la Fanzinoteca/Fumettoteca". Giottoli, impegnato tra famiglia e lavoro, riesce a trovare anche il tempo di fare volontariato: da mesi collabora con la Fumettoteca e proprio in questo contesto è nato l’interesse per aderire al contest.

Oltre a ciò, Giottoli ha iniziato a frequentare lo spazio fumettotecario proprio per donare i suoi fumetti in eccedenza. Negli anni, i ragazzi che sono passati dalla Fumettoteca per donare il loro tempo libero e qualche fumetto sono tantissimi.

Alessandro Mambelli