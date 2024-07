Sfilata di moda ai Trepponti di Comacchio

Comacchio, 2 luglio 2024 _ ‘Sogno di una notte di mezza estate’, sfilata sabato 6 luglio alle 21 ai Trepponti di Comacchio. Il tradizionale evento “Moda, danza e acconciature” quest’anno si trasforma e diventa “Sogno di notte di mezza estate”: un grande spettacolo in cui moda, bellezza, fascino e musica, saranno protagoniste. La sfilata di moda dei Trepponti di Comacchio, organizzata da Cna Area Delta e Cna Federmoda in collaborazione con il Comune di Comacchio e la partnership di Fondazione Telethon. Sarà parte integrante del programma della Notte Rosa che dal 5 al 7 luglio animerà tutta la costa (e non solo) dell’Emilia-Romagna. La direzione artistica dell’evento quest’anno è affidata a Rocco Cagnè, che ha già curato con successo la sfilata di moda Cna di settembre. Presentano: Alessandro Bini e Vittoria Tomasi.