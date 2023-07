Aeroporto Ridolfi, Forlì alla svolta. "Ieri duemila passeggeri". Nuove compagnie? Sono 5

Forlì, 16 luglio 2023 – Ieri dall’aeroporto Ridolfi di Forlì sono passati, tra partenze e arrivi, duemila passeggeri. L’annuncio della società di gestione F.A. è una risposta (benché indiretta) che chiude la stagione delle polemiche legate ai ritardi e cancellazioni delle rotte affidate ad Aeroitalia.

Ieri , secondo fonti di F.A., anche gli scioperi non hanno inciso, anzi quelli altrui hanno aiutato: proprio per questo motivo Ryanair, che da Forlì vola normalmente per Palermo, ha portato altre cinque rotte. I passeggeri che dovevano raggiungere Palma di Maiorca, Alicante (Spagna), Londra, Manchester (Inghilterra) e Colonia (Germania) sono partiti dal Ridolfi anziché al Marconi di Bologna.

Sei paesi e dodici città (comprese appunto le destinazioni ‘extra’ portate da Rayanair) collegate con 26 movimenti in un sabato nel cuore dell’estate: è questa la sintesi della società forlivese. "Un apice di tutto rispetto in una sola giornata di attività". Tra le destinazioni c’era anche Comiso, meta siciliana a suo tempo oggetto di tensioni con Aeroitalia. Per Lampedusa è stato necessario organizzare due voli, tante erano le richieste. "Tutti i voli sono garantiti, i passeggeri sono soddisfatti – dicono dal Ridolfi – e apprezzano gli sforzi della società".

Dopo l’addio ad Aeroitalia, l’obiettivo era trovare in fretta le compagnie che mettessero a disposizione i velivoli per le tratte vendute dalla società forlivese GoToFly. Ieri – a parte Ryanair che opera per conto proprio – sono stati tre i vettori impegnati al Ridolfi: Raf-Avia, HelloFly-Nyxair e Thalair. Ieri non c’erano voli per la Grecia, oggi invece sì: questi toccano di solito ad altre due compagnie, KlasJet e Air Mediterranean.

Raf-Avia , società lettone, è quella che sta operando fin dai primissimi giorni post-Aeroitalia (mentre l’ucraina Wind Rose non viene più coinvolta): "Si sta consolidando qui", dicono dal Ridolfi. Ieri ha portato turisti a Brindisi e a Zara. L’altra utilizzata più frequentemente è HelloFly-Nyxair: HelloFly è una compagnia virtuale (come GoToFly) originaria di Malta, che vola con un Atr 42-500 di Nyxair, vettore con sede a Tallinn (Estonia) attivo dal 2017. Ieri, per esempio, ha movimentato le rotte per Comiso e Tirana. Ma l’impegno di ciascuna compagnia cambia di giorno in giorno sulla base del numero di biglietti venduti: di volta in volta può servire un aereo più grande o più piccolo, oppure due (come per Lampedusa ieri), a seconda delle necessità di GoToFly. Quello che importa, per evitare disagi, è che ci siano compagnie pronte a decollare da Forlì. E in numero sufficiente.

Il terzo vettore coinvolto ieri è stato Thalair, società slovena che si muove con degli Embraer da 48 posti. Le destinazioni greche come Zante e Cefalonia sono affidate all’ellenica Air Mediterranean o ai lituani di KlasJet, la cui particolarità è occuparsi normalmente di voli charter di classe business (i sedili, per esempio, sono di cuoio). Anche i dettagli sono importanti, per rialzarsi al più presto e archiviare le polemiche.