Schlein lancia Rinaldini a Forlì: “Ha fatto tanto per la città, riporterà il buon governo”

Forlì, 6 maggio 2024 – Un grande abbraccio quello che il popolo dem ha riservato alla propria segretaria nazionale Elly Schlein in chiusura della Festa dell’Unità di Vecchiazzano ieri sera, con 7-800 persone presenti. La stessa Schlein ha salutato con affetto Graziano Rinaldini, candidato sindaco di Forlì per il centrosinistra.

Una volta giunta sul palco, dopo il saluto a tanti militanti, è stata la segretaria territoriale, Gessica Allegni, a presentare l’ospite d’eccezione, invitata "per aiutare a riportare il buon governo in questa città che si è fermata in questi anni". Sul palco, accanto a Rinaldini c’era il segretario regionale Luigi Tosiani, quello comunale Michele Valli (che è anche capolista), e tutti i candidati consiglieri a contorno.

«L’8 e 9 giugno sarà una scelta di campo – ha arringato Allegni – una croce per chi è stato vicino durante l’alluvione oppure a chi è venuto a promettere ristori al 100% che nessuno ha ancora visto". Un impegno, quello del partito, "che si concretizza nella figura di Graziano Rinaldini – ha aggiunto Tosiani –. In questi anni Forlì è stata una città sempre più sola, con meno opportunità, non ha parlato con gli altri". Chiedendo all’attuale sindaco Zattini cosa ne pensi "delle parole di Vannacci, della presenza di un no vax come secondo in lista alle Europee, proprio dietro alla presidente del Consiglio. Non una parola abbiamo sentito dal sindaco su questo".

Il palco poi è stato di Rinaldini, che ha ricordato la presentazione del programma del giorno prima: "Un libro dei sogni, certo – ha esordito –, ma noi sappiamo sognare e rendere realtà i sogni, loro no. Fra questi sogni c’è quello di un piano concreto contro l’inquinamento visto che Forlì è l’ottava città più inquinata d’Italia".

Ha preso , infine, la parola la segretaria Schlein che ha prima di tutto ringraziato per i tanti presenti e per i volontari che animano la festa (immancabile, al termine, un saluto nelle cucine). "Un sostegno a una bella persona – afferma afferrando il braccio di Rinaldini – che tanto ha fatto per la sua città e che saprà riportare il buon governo dopo anni tristi di governo della destra". Poi il rilancio sul salario minimo, la giustizia sociale, la sanità pubblica universalistica: "Un tema sul quale il nostro presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha sempre tenuto la barra dritta". Ricordando come la legge sui caregiver regionale sia stata proposta dal Pd anche a livello nazionale come buon esempio da seguire.

Tutti gli interventi sono stati sottolineati, negli aspetti fondamentali, da forti applausi della platea, soprattutto quando la segretaria ha ricordato l’aiuto del terzo settore, del volontariato, durante la pandemia, e il "non arretramento di fronte al tentativo di sminuire di diritti delle donne, come quello all’aborto". Se tanti sono stati gli abbracci all’arrivo, altrettante sono state le foto richieste al momento di ripartire, senza mai negarsi. Con un mazzo di fiori con sè: era il dono di Rinaldini per il compleanno, festeggiato sabato.

Alla festa c’erano anche i volontari della Cgil, che raccoglievano firme per il referendum sull’abolizione del Jobs Act. La stessa Schlein ha poi annunciato, proprio a Vecchiazzano, di volerlo firmare.

Ieri la segretaria ha toccato altre località romagnole. A cominciare da Fosso Ghiaia, nel Ravennate: una visita a sorpresa a un pranzo organizzato dal Pd, in compagnia dei candidati sindaci della tornata amministrativa in provincia di Ravenna. Poi tappa alle saline di Cervia, per vedere la situazione a circa un anno dall’alluvione. Infine, è stata anche a Roncofreddo, nel Cesenate.