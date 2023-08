Europei Under 18, Cortesi e Spiotta d’argento Noemi Cortesi e Alice Spiotta, con coach Paola Marfoglia, conquistano una medaglia d'argento al campionato europeo under 18 di softball a Praga, dopo una serie di vittorie. L'Italia si è fermata in finale, ma le ragazze del Softball Forlì hanno dimostrato grande carattere.