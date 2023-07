Imola in musica, dai Tiromancino a Zoro, Matthew Lee e il super dj-set con Marvin&Prezioso: il programma

Imola, 22 luglio 2023 – Oltre 100 eventi a ingresso gratuito in 40 luoghi della città. Il concerto-clou di piazza Matteotti che viene anticipato al venerdì, lasciando così il sabato sera al dj-set sotto le stelle. Torna dal 27 agosto al 3 settembre l’appuntamento con ‘Imola in musica’, arrivato quest’anno alla sua edizione numero 27.

La manifestazione si svolgerà in gran parte negli spazi del centro storico e offrirà come sempre un cartellone eterogeneo di eventi, dalle tipologie musicali più classiche alle più insolite. Un cartellone di appuntamenti che, oltre alle melodie, spazierà tra mostre, spettacoli e dibattiti.

Giovedì 31 agosto

Le luci del palco di piazza Matteotti si accenderanno con Somebody to love, due ore di musica dal vivo con la Imola Big Band. Nella stessa serata in piazza Gramsci ‘Un ballo liscio’, un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano.

Venerdì 1 settembre

Gli artisti di punta dell’edizione di quest’anno saranno i Tiromancino di Federico Zampaglione, che porteranno in piazza Matteotti il loro Summer Tour 2023 con la partecipazione di Enula, una tra le più apprezzate giovani cantautrici italiane. La musica folk troverà poi spazio in piazza Gramsci, dove si esibirà il gruppo Chi sonä e cantä no nmórë majï con lo spettacolo ‘La Puglia suona bene’.

Sabato 2 settembre

La serata sarà dedicata a un grande dj-set in piazza Matteotti. Dopo il grande successo dell’anno scorso, si torna a ballare con una spettacolare consolle che vedrà alternarsi Paolo Noise (Lo Zoo di 105), Marvin & Andrea Prezioso e i dj imolesi Rosso e Manuel Durante. Vocalist della serata: Andrea Bellemani. In piazza Gramsci un talk con Diego Bianchi (in arte Zoro) cui seguirà un concerto dei Savana Funk, trio bolognese composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Buozza (batteria), con la partecipazione di Bianchi.

Domenica 3 settembre

Nell’ultima serata, in piazza Matteotti, il gran finale di ‘Imola in musica’ è affidato al concerto di Matthew Lee con il suo ‘Back to rock & love tour’. Pianista, crooner e performer, Lee insieme alla sua band trascinerà il pubblico in uno spettacolo coinvolgente. In piazza Gramsci spazio invece al concerto di una storica band imolese, i Nodimora, per un tributo al rock italiano, con cover di Luciano Ligabue e brani inediti di Erik Addis. Il programma completo del Festival è consultabile sul sito e sull’app Imola in musica.

"Imola in musica anche quest’anno accetta la sfida meravigliosa di rendere la città un palcoscenico diffuso dove ascoltare musica insieme", sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, ricordando le 70mila presenze fatte registrare nel 2022. "Pubblico e palco sono un tutt’uno itinerante che rendono questo evento unico a livello nazionale", aggiunge Luca Rebeggiani, dirigente area Servizi per la cultura. Francesca Marchetti, presidente della commissione Cultura della Regione, ha rimarcato "il valore e la qualità" di una manifestazione sostenuta dall’ente di viale Aldo Moro. "In Imola in musica si coniugano felicemente generi diversi – conclude il sindaco Marco Panieri –. Saranno protagonisti artisti riconosciuti e nuovi talenti fra tradizione e sperimentazione".