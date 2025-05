A tu per tu con Vasseur. I piccoli pazienti virtualmente in pista

L’apertura straordinaria della ‘Fan zone’, oggi a partire dalle 13, sarà il primo atto del Gran premio di Formula 1. Come ormai tradizione, ingresso gratuito nello spazio alle spalle della tribuna centrale, per la sola giornata odierna, fino alle 19. Dopo che sul palco si alterneranno vari giovani, alle 17.30 ecco il primo appuntamento per la scuderia Ferrari con il responsabile della gestione sportiva, Frederic Vasseur.

"Dall’ultimo Gran premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello – ha assicurato ieri il team principal del Cavallino –, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. A Imola potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo".

Nel paddock, invece, grazie al programma Awabot, i piccoli pazienti dell’istituto di Montecatone, dell’Oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola e dei reparti di Ortopedia pediatrica e Osteoncologia del Rizzoli potranno vivere, a distanza, l’atmosfera della F1, attraverso monitor collegati direttamente dall’Autodromo, che consentiranno loro di dialogare con piloti, team principal e altri protagonisti dell’appuntamento iridato. Oggi pomeriggio, i ragazzi potranno incontrare a distanza, tra gli altri, i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton e il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli. "Imola è una pista che mi piace molto – ha raccontato ieri il bolognese classe 2006 –. Tornarci sarà davvero speciale. Ci sarà anche la mia famiglia: mio papà viene sempre, questa volta saranno presenti anche mia mamma e mia sorella".

Da segnalare il progetto ‘Il Tortellante’ grazie al quale nel fine settimana alcuni adolescenti autistici gestiranno uno stand gastronomico nel giardino del paddock. I ragazzi del gruppo ‘Speciabili’ di Imola, invece, verranno coinvolti nella distribuzione del gelato.

Inclusione e solidarietà anche fuori dall’Autodromo. Alle 18.30 al centro sportivo Bacchilega partita benefica (il ricavato andrà a Montecatone) che vedrà in campo le vecchie glorie dell’imolese calcio e la rappresentativa ‘Friends for Imola’. Sarà Nadia Padovani, proprietaria del team Gresini di MotoGp, a dare il calcio di inizio. Agli ordini di mister Nevio Valdifiori e di capitan Marco Menghi, tanti nomi che hanno fatto la storia del club rossoblù, come Marco Tattini, Gustavo Ferretti, Gabriele Selleri, Raffaele Franchini e Juri Mambelli. A sfidarli, i ‘Friends for Imola’, squadra in cui giocheranno tra gli altri Max Mascia, chef stellato del San Domenico, Matteo Mannini (con il padre Moreno, ex campione della Samp, in panchina), l’imprenditore Erik Tazzari e la stella Dario Hubner, capocannoniere della serie A 2001/2002.