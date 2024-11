Addio a Pietro Tozzi, fu fra i fondatori della Cti

Si sono celebrati ieri i funerali di Pietro Tozzi, centenario che aveva compiuto il secolo lo scorso 31 luglio. Fu tra i fondatori della Cti di cui fu presidente. Residente a San Prospero, sposato con Angiolina Montanari (deceduta nel 2017), ha avuto una figlia: Nadia. Nel 1943, dopo essere stato arruolato nell’Esercito, viene deportato in Germania in un campo di lavoro, dal quale ritornerà due anni dopo.

Assieme ad amici costituì un gruppo di birocciai, che ha rappresentato l’embrione di quello che poi sarebbe diventata la Cooperativa Trasporti Imola (CTI), per la quale ha lavorato per tutta la sua vita, di cui è stato uno degli storici fondatori e di cui è stato Presidente per molti anni.