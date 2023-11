Addio all’attore Barlotti. Sulle scene per decenni

Il mondo della cultura, non solo quella imolese, piange la scomparsa di Giorgio Barlotti. Il noto attore teatrale, sposato con Lucia Ricalzone, con la quale aveva fondato la compagnia ‘Il Piccolo di Imola’, aveva 84 anni. Nato a Roma il 6 febbraio 1939, ma da sempre residente in città, Barlotti ha calcato le scene per decenni.

Nel 2018, a coronamento di una carriera che già all’epoca andava avanti da oltre mezzo secolo, l’associazione culturale Giuseppe Scarabelli di Imola gli ha conferito assieme alla moglie la ‘Lucerna d’oro per arte, cultura e spettacolo’, riconoscimento che premia ogni anno quanti "hanno contribuito in modo significativo ad arricchire o favorire il patrimonio culturale della città".

Ha lavorato in televisione. Negli ultimi anni prima di abbandonare il teatro e dedicarsi alla scrittura, ha partecipato a commedie con Riccardo Garrone, cui era legato da amicizia. Dopo aver scritto numerose commedie, ha mandato alle stampe i suoi primi libri: ‘Romani’ e ‘I Ragazzi di Quadalto’. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Barlotti arrivati in queste ore via social.

"Ci ha lasciati improvvisamente, ponendoci increduli di fronte a questo inaspettato ‘colpo di teatro’ che svuota la scena del Creato di un suo attore, amatore e artigiano del bello – ha ricordato un amico dell’attore scomparso –. Avendo avuto la fortuna di essere fra i suoi allievi, spesso ho adoperato le sue soluzioni teatrali ‘alla Barlotti’ che nelle più svariate occasioni riescono a salvare dai più improbabili impicci. Ho goduto delle sue scene a soggetto, della sua bravura sul palco e nella direzione e spero che ci torneremo a incontrare nella scena dell’ immensità a vederti recitare una scena a soggetto che, senza dubbio, anche l’ Eterno applaudirà contento".

I funerali di Barlotti si svolgeranno sabato 25 nella chiesa di Sant’Agata (via Cavour, 81) con partenza alle 10.30 dalla camera mortuaria.