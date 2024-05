Al Villaggio della Salute in treno. Una navetta gratuita dalla stazione

In treno fino al Villaggio della Salute. Il Gruppo Monti ha stretto un accordo con Trenitalia e con Tper che permetterà da qualsiasi città d’Italia di munirsi di un titolo di viaggio valido non solo per l’arrivo alla stazione più vicina, naturalmente quella di Castel San Pietro, ma anche per raggiungere il Villaggio della Salute risalendo con una navetta la valle del Sillaro. A ufficializzare la novità è stato ieri il general manager del Gruppo Graziano Prantoni, che ha sancito l’accordo definendolo "un passo importante per avvicinare ancora di più a noi chiunque voglia venirci a trovare, da qualsiasi località d’Italia". Lo stesso accordo "lo raggiungeremo anche per quanto riguarda Porretta Terme, in quel caso raggiungibile su tratta ferroviaria". A Castel San Pietro invece verrà attivata una navetta che dalla stazione raggiungerà il Villaggio a partire dai prossimi giorni, avvicinando ancora di più la struttura di Rignano con la località termale. Un accordo, quello intermodale con Trenitalia e Tper, che arriva in un anno non certo banale per il Villaggio che si appresta a brindare al ventesimo anno di vita e che ha scelto di anticipare i festeggiamenti premiando già dai mesi scorsi i suoi ospiti più affezionati attraverso una speciale campagna biglietti-abbonamenti all’insegna del numero "20". Per 20 giorni nell’anno del ventesimo compleanno sono stati messi in vendita 20mila biglietti e abbonamenti a prezzi sensibilmente scontati. Una campagna che, annuncia Prantoni, "ha dato ottimi riscontri. Tanti nostri clienti ormai affezionati ne hanno approfittato per assicurarsi gli abbonamenti stagionali, validi dunque per tutta la stagione 2024, altri hanno invece acquistato biglietti singoli per varie giornate infrasettimanali e festive di giugno, luglio e agosto". Un ottimo riscontro per dare il là, si spera, a un’altra stagione trionfale, mettendo nel mirino il clamoroso record dello scorso anno quando al Villaggio "abbiamo registrato il maggior numero di presenze dei nostri primi 19 anni di vita, andando a toccare le 200mila presenze". E che la stagione sia iniziata con la pioggia può anche non essere un male, almeno dal punto di vista della scaramanzia. "Accadde così anche l’anno scorso, poi ci furono afflussi record nei mesi estivi". Per farsi trovare pronto, il Villaggio ha mantenuto la promessa e ha aperto sabato scorso. "Ma con le piscine e la struttura già pronta dal 18 maggio scorso, e un Villaggio mai così bello dal punto di vista della natura complici le piogge di maggio, aspettiamo soltanto il ritorno del sole. Se il tempo sarà clemente, noi già questo week end torneremo ad accogliere chi vorrà venirci a trovare", conclude.

Claudio Bolognesi