Alluvione e F1 annullata a Imola, ma anche in canoa tra gli allagamenti si tifa Ferrari

Imola, 17 maggio 2023 – Metri d’acqua non spengono l’ardere del tifo Ferrari, anche nel giorno in cui viene annullato – causa maltempo –, il gran premio di Formula 1 a Imola.

La Bassa fra le zone più colpite, e allora, c’è chi per girare in cortile – a San Prospero - fa come Luca e Virginia, e si arma di canoa gonfiabile, senza però dimenticare il tifo Ferrari.

E’ così che la ragazza, armata di bandiera rossa con Cavallino rampante, la sventola. E i due raccontano: “Ieri sera siamo riusciti a salvare il nostro cavallo” e stamattina, quasi miracolosamente è stato salvato anche il gatto.

Un giorno difficile per il mondo dei motori e i suoi appassionati. Proprio questa mattina, prima dell’annullamento del Gp, diverse immagini choc sono arrivate dal Circuito. Completamente allagata l’area del Paddock 2 in seguito all’esondazione del Santerno. Già il giorno precedente si era verificato un simile allagamento, e l’Autodromo era stato evacuato.