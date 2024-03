Apre nuovo supermercato. L’iniziativa di due sorelle: "Abbiamo unito le forze"

Festa grande a Bubano per l’apertura del supermercato Crai di via Lume. Completati i lavori di ristrutturazione, ieri pomeriggio il punto vendita con l’insegna ‘Cuor di Crai’ ha spalancato le porte ai clienti nella sua veste rinnovata che comprende una serie di nuovi servizi per i consumatori.

L’operazione rientra nel progetto di espansione targato Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna e soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Dalla personalizzazione degli spazi interni ed esterni, nel rispetto delle linee guida del marchio, al restyling del reparto dei prodotti freschi. Qui, infatti, sono stati sostituti i frigoriferi per i surgelati e i latticini ed è stato rivisto e riposizionato il comparto gastronomia. Un occhio di riguardo è stato riservato anche all’assortimento, soprattutto per quanto riguarda la proposta di prodotti a chilometro zero. Lo store attiverà anche il servizio di spesa con consegna a domicilio che permetterà alla cittadinanza di farsi recapitare gli acquisti comodamente a casa propria.

La nuova gestione del punto vendita farà capo alle sorelle Stefania e Serena Rea che hanno deciso di mettere a frutto la loro lunga esperienza in questa nuova avventura lavorativa al fianco di Crai: "Siamo due giovani sorelle che, dopo aver intrapreso percorsi professionali diversi, hanno deciso di unire le forze per aprire un piccolo supermercato di paese a Bubano – hanno detto soddisfatte dopo il taglio del nastro -. Abbiamo subito sposato la politica commerciale di Crai e insieme abbiamo iniziato questo percorso. Ringraziamo il comune di Mordano, la nostra famiglia, tutto il Gruppo Crai e naturalmente i nostri futuri clienti".

Raggiante Martina Perin, responsabile marketing di Ama Crai Est: "Investire nel territorio aprendo un nuovo punto vendita a insegna Cuor di Crai, simbolo del negozio di prossimità, significa per noi essere ancora più vicini ai nostri clienti – ha aggiunto -. Il modo migliore per continuare a rappresentare il nostro pay off nel Cuore dell’Italia. La sinergia insieme a due giovani e determinate imprenditrici ci dà la certezza di essere sulla strada giusta".

Mattia Grandi