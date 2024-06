Argento paralimpico a Pescara per lo studente Domenico Minardi

Domenico Minardi, alunno della 2ªE dell’istituto comprensivo 7, ha vinto l’argento negli 80 metri piani (categoria cadetti HFD) alle finali nazionali scolastiche di atletica leggera su pista paralimpica che si sono svolte nei giorni scorsi allo stadio Adriatico di Pescara. "È importante per tutti noi la vittoria del nostro giovane atleta – dichiara la dirigente scolastica, Rossana Neri –. Ma ancor di più è indispensabile sottolineare la determinazione e la gioia con cui Domenico si è messo in gioco e si è lasciato conquistare dalla bellezza dello sport". Minardi aveva prima vinto sia la fase provinciale che le regionali, disputate nei mesi precedenti, aggiudicandosi così la partecipazione alle fasi nazionali paralimpiche; è stato l’unico studente imolese a partecipare. L’evento è stato organizzato da Coni, Fidal, Mim, Usr Abruzzo, Comitato italiano paralimpico, Sport & Salute.

Domenico, e la docente che l’ha accompagnato, hanno fatto parte della delegazione dell’Emilia-Romagna, 81 fra atleti e insegnanti che, a Pescara, si sono battuti con alunni di tutte le altre regioni d’Italia. Erano ben più di mille le ragazze e i ragazzi delle istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado (ex medie e superiori) che hanno vissuto una cinque giorni intensa di emozioni, sfide, vittorie e amicizia. Tutti gli atleti emiliani-romagnoli hanno dato il massimo; anche Minardi, con i punti del suo argento, ha contribuito alla vittoria della squadra Emilia Romagna proprio della Coppa delle Regioni. "Un’entusiasmante vittoria per il nostro Dodò – conclude la preside – che difficilmente dimenticherà un’esperienza tanto arricchente e una grande soddisfazione per tutti noi".