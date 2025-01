Atmosfere ed esperienze. I luoghi da scoprire

Si intitola ‘Itinerante’ la proposta di incontri gratuiti targati ‘Movimenti’ in programma a Mordano nelle prossime settimane. Stare in un luogo significa vivere la sua atmosfera e percepire quanto ha da raccontare attraverso le persone e le esperienze vissute lì. Un’energia speciale in grado di trasformare anche il modo in cui la gente si confronta e riflette. Prima tappa sul territorio in programma il 2 febbraio, alle 20.30, al centro giovani Flood di via Roma. Gli appuntamenti successivi si terranno, ogni volta, in un posto diverso. Non sarà solo il libro a raccontare una storia ma anche il luogo che ospita l’iniziativa con le sue tracce del passato. La partecipazione è aperta a tutti, ma è gradita la prenotazione (parolescorrette@gmail.com).