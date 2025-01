L’Autodromo riparte dalla F1, piloti della Racing Bulls in pista per 2 giorni di test mondiali

Imola, 19 gennaio 2025 – La stagione dell’Autodromo si aprirà, anche quest’anno, con la Racing Bulls. Il team di Formula 1, che nel 2024 oltre ai test di gennaio ha organizzato in Autodromo pure una giornata di festa da dedicare ai propri dipendenti e ai loro amici e familiari lo scorso luglio, sarà a Imola martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana. Scenderanno in pista i piloti ufficiali Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, al lavoro in vista del Mondiale 2025. Nel rispetto del regolamento, saranno entrambi al volante di una monoposto di qualche anno fa.

È dal 2021 che la scuderia faentina, al tempo AlphaTauri, sceglie Imola per i propri test di inizio anno, dopo che già a giugno 2020 aveva percorso per la prima volta i tornanti del Santerno, riaprendo di fatto le porte del circuito al ritorno della Formula 1 dopo 14 anni di assenza.

Insomma, per il team erede della storica Minardi, che dal 2006 al 2019 è stata Toro Rosso, un legame sempre più solido con l’Enzo e Dino Ferrari. Non a caso, la Racing Bulls tornerà in città anche per suo il primo filming day dell’anno, il 17 febbraio, quando dovrebbe invece essere usata la nuovo monoposto seppure con senza la livrea ufficiale destinata a essere svelata all’indomani nel maxi-evento di Londra al quale parteciperanno tutte le scuderie del Circus.

Con ogni probabilità, Racing Bulls non resterà l’unico team di Formula 1 che, al di là del fine settimana del Gran premio dell’Emilia-Romagna, si cimenterà lungo il tracciato cittadino nel 2025. Lo scorso anno, dopo la parentesi di gennaio con l’ex AlphaTauri, che proprio in quei giorni si preparava al cambio di denominazione, in riva al Santerno si sono viste infatti anche McLaren (marzo), Red Bull (test a sorpresa del campione del mondo Max Verstappen a giugno) e Alpine (agosto).

Il calendario eventi 2025 dell’Autodromo verrà comunque svelato ufficialmente il prossimo 6 febbraio in conferenza stampa. Tra gli appuntamenti più attesi quello del fine settimana del 18-20 aprile (gran finale la domenica di Pasqua), con il Wec – World Endurance Championship. Dal 16 al 18 maggio ecco l’evento clou della stagione 2025 del circuito: il Gran premio di Formula 1.

Le auto saranno ancora protagoniste a luglio, con le European Le Mans Series, di scena all’Enzo e Dino Ferrari dal 4 al 6 del mese. Pochi giorni dopo si passerà invece dal suono dei motori a quello della musica grazie allo show, sabato 12 luglio, di Max Pezzali. E il giorno dopo, domenica 13, c’è l’atto conclusivo del Giro d’Italia donne. Dal 25 al 27 luglio l’Autodromo tornerà poi a ospitare l’Imola Classic, manifestazione racing che vede al via vetture che hanno scritto pagine leggendarie nelle più importanti competizioni endurance.

Nel fine settimana successivo, quello dall’1 al 3 agosto, spazio invece al primo appuntamento stagionale a Imola con i campionati italiani a quattro ruote (Aci racing weekend). Il 6 e 7 settembre riecco la tappa cittadina del Campionato italiano velocità moto. Al via le classi Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Moto3, PreMoto3 e CIV Femminile. L’Historic Minardi day vivrà invece quest’anno in una nuova finestra, quella del 13-14 settembre, vale a dire pochi giorni prima del ritorno della mostra scambio del Crame, a sua volta in programma dal 19 al 21 del mese. Secondo weekend targato Aci il 26-28 settembre.