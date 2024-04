Autografi e selfie con Rossi e Kubica

Appuntamento da non perdere per gli appassionati oggi pomeriggio in centro storico. Dalle 16.45, in piazza Matteotti verranno presentati tutti i protagonisti del Wec. Sfileranno sul palco, tra gli altri, piloti come Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco e Valentino Rossi, quest’ultimo alla sua prima stagione nel Wec. Senza dimenticare gli ex Formula 1 Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher e Daniil Kvyat. Prevista una sessione di autografi fino alle 19, quando i piloti si sposteranno nella sala Bcc per un inedito briefing lontano dal circuito. Biglietteria all’ex bar Bacchilega attiva dalle 15 alle 20.30 (tagliandi disponibili anche online e nelle rivendite Ticketone).