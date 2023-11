Baccanale all’ultimo sprint: "L’anteprima sarà riproposta"

Bilancio dell’edizione 2023 già positivo e anteprima primaverile che, dopo il successo dello scorso mese di maggio, verrà riproposta anche il prossimo anno. Il Baccanale si conferma un’assoluta certezza nel panorama enogastronomico e culturale cittadino. Una tradizione che sa rinnovarsi. Un po’ come l’Osteria del Vicolo nuovo, dove il sindaco Marco Panieri e l’assessore Giacomo Gambi hanno incontrato ieri a pranzo i giornalisti per fare il punto sulla manifestazione che da ormai quasi tre settimane anima la città. Dopo 40 anni, lo storico locale di via Codronchi, nel cuore del centro storico, ha visto infatti Ambra Lenini e Rosa Tozzoli cedere il testimone a Benedetto Linguerri.

"Quello del Baccanale è stato per noi un ottimo test", ammette il giovane imprenditore. "Le cose stanno andando bene: abbiamo voluto dare continuità a una storia che dura da 40 anni – aggiunge in riferimento alla conferma di tutto lo staff dell’Osteria del Vicolo nuovo – . Il nostro obiettivo è usare la cucina per fare cultura".

Plaude al cambio di gestione anche il sindaco Panieri, che parla di "passaggio generazionale importante. Spero – prosegue il primo cittadino – che sia di stimolo per altre attività. Qui cultura ed enogastronomia, i due elementi che caratterizzano il Baccanale, si fondono in maniera perfetta".

All’assessore Gambi, invece, il compito di tracciare un primo bilancio della rassegna regina dell’autunno imolese. "È andata bene – spiega –. I ristoranti sono pieni e anche le iniziative in piazza hanno dato riscontro positivo. Non c’è stata concorrenza, le due cose hanno dimostrato di essere pienamente compatibili. E noi vogliamo proseguire su questa strada. L’anteprima di primavera? Era andata bene anche quella, per questo la nostra intenzione è di riproporla anche nel 2024".

Nel frattempo, il Baccanale si avvia a percorrere l’ultimo miglio. Il weekend conclusivo della rassegna sarà caratterizzato dal ‘Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’ e ‘Olimola’. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 l’autodromo ospiterà le due manifestazioni. Per il ‘Banco d’assaggio’ sono state selezionate oltre cento etichette presentate dalle aziende produttrici della zonazione Doc Colli d’Imola e di Albana dalle varie sottozone della Romagna, in quello che è ormai un evento imprescindibile per gli appassionati di enologia. ‘Olimola’ proporrà invece presentazioni e degustazioni guidate durante il fine settimana.

Oltre al circuito, anche il centro storico è protagonista del Baccanale. Due gli appuntamenti da segnare in agenda per sabato 11: alle 17 in piazza Matteotti c’è ‘Amaro. Un gusto italiano’, presentazione del libro del prof. Massimo Montanari (Laterza, 2023). Dai radicchi ai carciofi, dal caffè ai digestivi: l’amaro ha un ruolo privilegiato nel gusto degli italiani. Nessun’altra cucina europea ha una predilezione così marcata per quel sapore. Quel tratto distintivo ha origini lontane e affonda le radici nell’incontro fra cultura contadina e cultura alta.

Alle 18 nell’Isola del Gusto, spazio a ‘Mille modi di dire cereali’, ultimo appuntamento con il ciclo di talk che, nel corso delle tre settimane del Baccanale, hanno animato il cuore di piazza Matteotti. Si parlerà di un gruppo di alimenti che forma la base della dieta mediterranea, e non solo. La giornalista Eleonora Cozzella e lo storico Massimo Montanari converseranno con la chef Cristina Bowerman e il biologo nutrizionista Antonio Galatà.