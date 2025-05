Bando per due alloggi di edilizia sociale

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha indetto, con la deliberazione di Giunta Comunale numero 34 del 13 marzo scorso, un bando pubblico per l’assegnazione in acquisto di due alloggi di Edilizia Residenziale Sociale in corso di realizzazione a Osteria Grande, nell’ambito del Piano Particolareggiato Quaderna – Lotto 8. La presentazione delle domande, aperta da ieri, è ammessa fino al prossimo 20 giugno, fa sapere l’amministrazione comunale. La domanda, in bollo da 16 euro, deve essere compilata esclusivamente utilizzando i moduli predisposti. Le modalità di invio, obbligatoriamente, sono telematiche a entrambi i seguenti indirizzi: Pec del soggetto attuatore costruzioniromagnoli@legalmail.it; Pec del Comune Ufficio Suap/Sue suap@pec.cspietro.it. Per informazioni e assistenza Suap – Sue del Comune, Piazza XX Settembre 3, ai numeri: 051 6954167 – 051 6954225.