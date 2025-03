Bollino rosso in tre comuni

Resta alta – e di colore rosso – l’allerta meteo nei comuni di Medicina, Castel Guelfo e Mordano per la giornata di oggi. Peviste possibili criticità idrauliche collegate alle piene dei fiumi. Scende ad arancione invece lo stato di allerta nei restanti comuni del circondario, Imola compresa per quanto riguarda il rischio idraulico. Lo stesso vale per il rischio idrogeologico (ovvero frane e piene dei corsi minori), che da livello massimo passa a stato d’allerta medio. Riaprono quindi in praticamente tutti i comuni (eccetto Castel Guelfo e Mordano), Scuole di ogni ordine e grado, biblioteche comunali, cimiteri comunali, impianti sportivi e luoghi associativi. Restano invece attivi i centri operativi comunali per il monitoraggio del territorio.