Domani sera, alle 20, il centro giovanile Ca’ Vaina ospita il podcast di Alberto Bebo Guidetti, uno dei cinque membri de Lo Stato Sociale, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo ‘Capitale musicale – Vuoi vivere di musica?’. Dalle 21.30 Jam Session con il Combo Jazz Club. Con possibilità di portare il proprio strumento e salire sul palco. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Orchestra Senza Spine, una cooperativa di giovani musicisti che ha reso la musica classica più inclusiva e accessibile. L’evento è curato da Confcooperative Terre d’Emilia e segna il lancio di N-Gage (www.n-gagecoop.it), una call per giovani che vogliono trasformare idee innovative in imprese cooperative dedicate a cultura, creatività e sostenibilità. "Siamo orgogliosi che Imola, oltre a offrire opportunità concrete ai giovani artisti, li orienti ed assista nel mondo del lavoro", commenta l’assessore alla Cultura e ai Giovani, Giacomo Gambi. "Crediamo che il talento e le idee dei ragazzi possano diventare il motore di nuove imprese cooperative e di crescita per il nostro territorio – dichiara il direttore di Confcooperative Matteo Manzoni –. Vogliamo offrire supporto concreto, formazione e opportunità per trasformare la passione in un lavoro vero e proprio".