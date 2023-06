Precipita nelle frana a Posseggio (Fontanelice), grave un uomo

Fontanelice, 3 giugno 2023 – Forse un piede in fallo, forse una distrazione. Solo un attimo, che poteva essere fatale a un 71enne, precipitato intorno alle 14 lungo la frana di via Posseggio, nel territorio di Fontanelice.

Da quanto si apprende, l’uomo stava passeggiando lungo la strada, devastata dalle frane dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Improvvisamente, per ragioni ancora non chiare, sarebbe scivolato improvvisamente a valle, lungo il fronte dello smottamento, restando ferito.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Da Imola sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra, mentre sul posto sopraggiungeva anche l’elicottero di supporto.

Il 71enne, dopo essere stato recuperato, è stato affidato alle cure del personale del 118 ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, non in pericolo di vita.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri, in supporto alle operazioni di soccorso.