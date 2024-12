Calendario Avis in distribuzione nelle scuole

Sono in distribuzione in questi giorni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine (ex elementari e medie) i calendari della solidarietà. Dodici disegni per i dodici mesi dell’anno. Si tratta dei lavori vincitori del concorso grafico-pittorico rivolto ai bambini delle scuole e organizzato dall’Avis, premiati in occasione della Festa sociale dell’Avis che si tenuta il 12 maggio.

L’iniziativa dal titolo ‘Avis: il calendario della solidarietà’ ha preso il via nel 2007 e il primo calendario stampato è stato quello del 2008. Il tema è sempre lo stesso: presentare disegni che abbiano come oggetto la solidarietà e il dono del sangue. A consegnare gli elaborati possono essere di gruppo o di ragazzi singoli. I dodici disegni selezionati dall’Avis sono poi assegnati ai vari mesi dell’anno, altri meritevoli sono stampati nell’ultima di copertina. Ai vincitori, oltre che vedere il proprio disegno stampato sul calendario, sono previsti doni e contributi per le classi.

"I calendari della solidarietà possono in questo modo ricordare in ogni casa, ad ogni bambino alla sua famiglia le finalità dell’associazione e del dono del sangue", ricordano dall’Avis. A oggi, sono oltre 600 le classi che hanno partecipato con più di settemila elaborati presentati.