Cambio in casa FdI . Bugani capogruppo al posto di Vacchi : "Avanti con coerenza"

Passaggio di testimone in casa Fratelli d’Italia. Nicolas Vacchi lascia il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale a Serena Bugani. Una decisione arrivata "in un’ottica di crescita e ottimizzazione dell’organizzazione", commenta Vacchi. "Manterrò il ruolo istituzionale di vicepresidente del Consiglio comunale, che è la seconda carica dell’Aula di Piazza Matteotti, e nella quale continuerò a impegnarmi nella funzione di garanzia istituzionale nei confronti delle minoranze – precisa il meloniano –, unitamente alla mia funzione di capogruppo a Bologna in Città metropolitana, che consente anche all’Imolese di portare le proprie istanze direttamente in sedi istituzionali più ampie".

Da parte sua, Bugani dice di accogliere la nomina a capogruppo in Consiglio comunale con "profonda gratitudine e senso di responsabilità. Mi impegnerò al massimo delle mie capacità – aggiunge – per portare avanti con dedizione e determinazione il grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni da Vacchi, che mi ha preceduto in questa funzione di Aula con un lavoro di opposizione attiva, credibile e coerente".

Bugani è entrata in politica a 22 anni, nel 2019, quando si è candidata come consigliera comunale a Castel Guelfo nelle file della Lega. Ex azzurra di ginnastica artistica, è stata eletta con il Carroccio a Imola alle elezioni amministrative dell’anno successivo. È poi entrata nel gruppo di Fratelli d’Italia ad agosto 2022, tracciando una strada seguita poi dal collega Simone Carapia, pure lui transitato (a marzo dello scorso anno) dai banchi del Carroccio a quelli dei meloniani. Assieme a Vacchi, Bugani, e Carapia, completa il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Maria Teresa Merli, eletta assieme a Vacchi alle già citate amministrative del 2020, quando i meloniani portarono in Municipio appunto due consiglieri.

"Il nostro coordinatore circondariale Vacchi ha avuto il grande merito di accogliere me e altri colleghi facendo crescere il gruppo – osserva Bugani –. L’ottimo lavoro da lui svolto è anche frutto del continuo ascolto dei cittadini. Ringrazio anche i colleghi Merli e Carapia per aver appoggiato la mia nomina, l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, e Marta Evangelisti, capogruppo in Regione".