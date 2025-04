Cantieri edili irregolari, multe per oltre 100mila euro

Imola, 2 aprile 2025 - Tre cantieri edili sono stati sospesi dai militari del Comando provinciale di Bologna che, unitamente al personale dell'Ispettorato del lavoro di Bologna e dell'Asl di Imola, hanno condotto una capillare operazione di vigilanza finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro nel territorio del Nuovo Circondario Imolese.

I controlli hanno interessato otto aziende presenti nei cantieri sottoposti a controllo ed è stata esaminata la posizione di 14 lavoratori. Mirati approfondimenti hanno portato alla scoperta di 5 lavoratori occupati in nero, in assenza di contratto di lavoro e di ogni copertura assicurativa e previdenziale, due dei quali erano privi del permesso di soggiorno ai fini lavoristici.

Inoltre, una delle aziende presenti in cantiere è risultata sprovvista della cosiddetta "patente a crediti", requisito di qualificazione professionale imprescindibile per lavorare. Per questo, sono state elevante sanzioni per oltre centomila euro, in aggiunta all'emissione di tre provvedimenti di sospensione per i tre cantieri irregolari.