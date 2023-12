Centro da valorizzare. Parola ai cittadini: : "Cosa serve in città?. Più eventi e locali"

"Cosa manca in centro? La vivacità. Ci vuole più vita e più gente, non solo in determinati periodi dell’anno, come lo possono essere le feste". La voce di Jessica è solo una dei tanti cittadini imolesi a cui abbiamo chiesto un parere. Proprio ieri il sindaco Marco Panieri ha annunciato un piano straordinario di interventi per rilanciare il centro storico, puntando su decoro, arredi, parcheggi e altre leve.

Per gli imolesi non c’è però al centro l’esterica. Quello che mancano, spiegano, solo le iniziative, la vita, specialmente nelle piazze. Non tutto, chiaramente, può essere fatto dal pubblico visto che pesa anche l’iniziativa privata. "Ci vogliono più posti per i giovani, che possano rendere viva questa città. Trovo assurdo che alle sette di sera la piazza sia completamente deserta, specie d’inverno", dice Simona Giacometti, seduta al Bar Bologna durante l’evento ‘Motobabbi" Ed è proprio a questo momento che si riferisce Bruna, l’amica che si trova con lei. "Le manifestazioni come queste sono stupende, arricchiscono la città ed è un vero peccato che ce ne siano così poche – afferma –. Soprattutto, mancano ristoranti e bar attivi. Prendiamo il Bacchilega, ad esempio, chiuso da tempo, deve essere rimesso a nuovo. E poi, ci vuole una piazza più viva".

Il suo parere non si ferma qui. Non manca, infatti, un invito anche rivolto alle attività e ai negozi imolesi. "Secondo me anche i commercianti potrebbero fare qualcosa di più, per esempio lavorando maggiormente sulle loro vetrine". Mario poi punta l’indice su un problema sentito da molti, la mancanza di una comunicazione unificata degli eventi in città: "Mi piacerebbe vedere più concerti ed eventi in piazza – afferma –, i Mercoledì estivi portano tanta gente. Ma al di là di ciò, penso che ci sia anche un altro problema: la comunicazione: le iniziative sono poche, le poche che ci sono si vengono a sapere per vie traverse. A mio avviso basterebbe una pagina Facebook ben gestita e aggiornata per rendere il tutto migliore".

