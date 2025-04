Copertura terrazza in Autodromo . Prima parte completata nel 2027 . Intesa con Roma per la fase due

I lavori da 2,8 milioni per la prima parte della copertura della terrazza dell’Autodromo, dopo la sala stampa, cominceranno entro la fine di quest’anno e saranno completati nel 2027. Per il secondo lotto dell’intervento, destinato ad arrivare fino alla palazzina direzione di gara con una spesa prevista di altri 3,1 milioni, si cercherà invece un’intesa con il Governo, che a sua volta sosterrà anche i costi sostenuti per la recente costruzione dei nuovi box più ulteriore tratto di terrazza hospitality. Le indicazioni sono contenute nel piano triennale delle attività di Con.Ami.

Per quanto riguarda la prima fase della sopraelevazione dei box, lato sala stampa, sul tavolo c’è un contributo della Regione di 2,2 milioni, ai quali si aggiungono 600mila euro a carico del Comune. Prevista, come ormai noto, la realizzazione di un nuovo volume monopiano "integrato con l’intervento recentemente completato della passerella e caratterizzato da spazi modulari e flessibili nonché da dotazioni tecnologiche evolute", ricordano dal Con.Ami. È attualmente in corso la fase di progettazione: secondo al tabella di marcia del Consorzio, l’avvio del cantiere è previsto "entro la fine del 2025", con il completamento dei lavori due anni più tardi.

Sempre a proposito di investimenti per l’Autodromo, nella legge di Bilancio 2024 il Governo ha previsto lo stanziamento di un milione di euro all’anno da destinare all’ammodernamento del circuito fino al 2028: si tratta di fondi destinati in particolare "allo svolgimento del Gran Premio e delle altre manifestazioni motoristiche di carattere internazionale", ricostruiscono da Con.Ami. Per quanto riguarda il triennio 2026-28, si procederà presto con un accordo attuativo con Roma. Per lo scorso anno e per quello in corso, invece, tali fondi (per un totale di due milioni appunto) sono stati destinati a tre interventi già completati: adeguamento della torre e ammodernamento di due tribune centrali per il Gp di F1 del 2024 e realizzazione di nuovi box e terrazza hospitality.

"Al momento, pur nell’incertezza legata alla eventualità di evoluzioni legislative che possano modificare il finanziamento previsto per le annualità 2026-2028, è intendimento del Con.Ami candidare al ministero l’intervento di realizzazione della ulteriore fase due della sopraelevazione del corpo box – spiegano dal Consorzio –, la cui progettazione verrà avviata in relazione al completamento della prima fase".

C’è poi la costruzione della nuova ‘Casa degli eventi’ alla Tosa. In questo caso, il quadro economico stimato dell’opera è di un milione 950mila euro di cui 800mila euro finanziati dalla Regione tramite fondi europei e il resto a carico del Con.Ami: è attualmente in corso di completamento l’iter urbanistico, al quale seguirà lo sviluppo della progettazione esecutiva, la gara di appalto per l’affidamento dei lavori e la successiva realizzazione degli stessi. "L’intervento prevede la rigenerazione complessiva dell’area in oggetto (sotto il profilo ambientale e architettonico) mediante la demolizione dei fabbricati esistenti – sottolineano dal Consorzio –, la realizzazione di un unico nuovo corpo edilizio di superficie pari a circa 500 mq, con elevate prestazioni tecnologiche, caratteristiche di versatilità e polifunzionalità, e la rivisitazione in chiave moderna dell’intero sito, attribuendogli una sua identità e iconicità".

Infine, dal Con.Ami ricordano il finanziamento di 8,5 milioni del Governo al Comune tramite la struttura commissariale per la messa in sicurezza dell’area arginale limitrofa al circuito dopo le alluvioni e per il rifacimento (iniziata la prima fase dei lavori) del muro di protezione del paddock.

Enrico Agnessi