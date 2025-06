Cra Venturini, prime prove d’intesa. I sindacati sospendono l’agitazione

Sospensione dello stato di agitazione degli operatori socio-sanitari della Casa residenza anziani Venturini. È questo l’effetto più immediato dell’incontro di ieri in Prefettura al quale hanno partecipato sindacati, Seacoop, Comune e Circondario. Il summit, convocato per discutere appunto delle criticità riscontrate nella struttura, si è chiuso come detto con una prima intesa che limita l’ingresso di nuovi ospiti fino all’arrivo di rinforzi.

Durante il confronto, i vertici locali di Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl e Uil Fpl hanno infatti "ribadito con forza la grave carenza di operatori socio-sanitari" sottolineando i "preoccupanti episodi di aggressioni verbali" subite dagli operatori da parte dei familiari degli ospiti. La cooperativa sociale Seacoop, gestore della struttura, pur sottolineando le difficoltà nel reperire nuove risorse, si è resa disponibile a elaborare un piano assunzionale e ha accettato di sospendere i nuovi ingressi privati, privilegiando l’accesso dalla graduatoria pubblica. Comune e Circondario, da parte loro, si sono impegnati ad avviare, entro dieci giorni, un "approfondimento tecnico per definire un parametro oggettivo sul rapporto tra operatori socio-sanitari e ospiti". Fino alla firma di un nuovo accordo, il numero massimo di ospiti sarà fissato a 132. In attesa degli sviluppi, i sindacati hanno dichiarato la sospensione dello stato di agitazione, ritenendo l’esito del confronto "parzialmente soddisfacente".