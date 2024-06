Crif a braccetto con l’Irccs. Gherardi: "Lieti di dare una mano"

Crif ‘sposa’ la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche. L’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie fondata a Bologna da Carlo Gherardi e che ha messo radici da anni anche sul territorio castellano con Boom a Osteria Grande e con il campus a Varignana, ha fatto ingresso nella compagine dei soci della realtà di ricerca attiva presso il Bellaria, prendendo subito l’impegno ad un sostegno economico pluriennale, a vantaggio delle attività dei ricercatori e delle sfidanti progettualità che la Fondazione ha in programma nel futuro prossimo.

La Fondazione è attualmente impegnata nel reperimento delle risorse economiche necessarie all’avvio del Bellaria Research Center, centro d’avanguardia della ricerca neurologica, che ospiterà oltre 400 ricercatori, presso spazi oggi non utilizzati dell’Ospedale Bellaria. "Sono lieto di contribuire a questa iniziativa che può fare la differenza, offrendo un sostegno significativo e cure preziose alla comunità a livello locale e nazionale" ha commentato Carlo Gherardi, presidente e Ad di Crif.

Parole al miele anche da parte di Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche. "Abbiamo prospettato a Gherardi il nostro bisogno e la risposta non si è fatta attendere. Avere come partner Crif è un’occasione importante per la Fondazione, che vede rafforzate non solo le proprie disponibilità economiche, ma anche la propria partnership con il mondo dell’impresa. La Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, nata nel 2022, è una realtà di recente costituzione e ha bisogno di far conoscere le attività di ricerca. Confidiamo che l’ingresso di Crif possa generare un effetto trascinamento che porti altri a rendersi disponibili a sostenere la ricerca".

c. b.