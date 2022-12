Dall’1 gennaio ci si può iscrivere a Move-in

Dal 1° gennaio anche a Imola, come nel resto dell’Emilia-Romagna, si potrà aderire a Move-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), il servizio per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione, già attivo in Lombardia e in Piemonte. Chi si iscriverà al servizio (a pagamento) potrà usufruire di una soglia chilometrica da percorrere annualmente, monitorabile tramite l’installazione di una scatola nera, sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione che prevedono, dal 1° gennaio, anche limitazioni ai diesel euro 4 nei comuni più grandi. Info sul sito della Regione.