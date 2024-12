Digital divide, due mini-corsi di formazione

Due mini corsi di formazione di gruppo per arginare lo spettro del ‘digital divide’. Un impegno che il Nuovo Circondario Imolese porta avanti da tempo anche attraverso 8 punti di facilitazione digitale presenti sul territorio. Presidi fondamentali all’interno dei quali dei facilitatori formati supportano i cittadini offrendo assistenza e formazione gratuita per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

Un’attività che, a 7 mesi di distanza dall’avvio in convenzione con Officina Immaginata, ha già dato una mano a più di 450 cittadini. Le richieste vanno dalla creazione di caselle di posta elettronica alle pratiche per aprire il fascicolo sanitario elettronico.

Senza dimenticare l’assistenza alla compilazione di moduli on line e la presentazione di richieste ai vari servizi pubblici. Oggi, dalle 15.30 alle 18.30, ed il 21 dicembre, dalle 9 alle 12, spazio al corso ‘Gestire password, account e privacy on line’ in programma nella sede del Circondario di via Boccaccio ad Imola. Stessa cosa per l’approfondimento ‘Smartphone, istruzioni per l’uso’ del 17 e 19 dicembre dalle ore 10 alle 13 nella medesima location. È possibile iscriversi ai due corsi (0542.603265/66 - digitalefacilenci@officinaimmaginata.it) anche tramite la piattaforma Affluences.