E i grossisti finanziano il restauro del Fontanone

Il Fontanone del mercato agroalimentare di viale Rivalta sarà presto oggetto di lavori di manutenzione grazie all’importante donazione arrivata nei giorni scorsi da Fedagro Confcommercio. La federazione nazionale che riunisce gli operatori grossisti dei principali mercati all’ingrosso e centri agroalimentari italiani ha infatti deciso di destinare 20mila euro al Comune. Le risorse sono il frutto della raccolta fondi che Fedagro Confcommercio ha svolto a supporto dei territori più duramente colpiti dall’alluvione di maggio.

Il nuovo mercato ortofrutticolo venne costruito nella parte meridionale dell’antica linea delle mura cittadine vicino alla porta Montanara. I lavori, svolti per conto dall’amministrazione comunale, si conclusero nel 1939 e il nuovo edificio risultò costruito su modello del mercato di Vignola (Modena). Venne successivamente ampliato con la costruzione di nuove pensiline e l’acquisizione di parte di terreno di proprietà di Anaker (cantine Vighi), dove venne trasferito il mercato del pollame, sotto pensilina costruita per l’occasione e il parcheggio per i produttori e gli operatori del mercato.

L’edificio insisteva su una superficie di 4.725 metri quadrati, che era parte di un antico orto irriguo dei conti Tozzoni (orto mezzaluna), posto tra il canale dei molini e la cinta muraria. La superficie coperta era 1.732 metri quadrati, il mercato era già compreso nell’elenco dei mercati all’ingrosso dell’Emilia-Romagna. Recentemente ristrutturato, situato tra viale Rivalta e il parcheggio multipiano ‘Ortomercato’ di Viale Zappi, oggi si estende per 2.400 metri quadrati complessivi che comprendono anche edifici chiusi (ufficio direzione, bar, magazzino grossista) e area esterna dedicata e deposito per complessivi 400 mq.

Il mercato agroalimentare, negli anni, si è connotato sempre più come mercato di vendita diretta dal produttore al consumatore. L’ampia offerta di prodotto presentata da 58 aziende che si avvicendano durante l’anno rappresenta per gli imolesi un importante sito di approvvigionamento di prodotti freschi e trasformati.