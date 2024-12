"È solo un modo per fare cassa"

Per Lorenzo Ravaioli è necessario investire di più per i residenti del centro. Il nuovo parcheggio non è quindi una risposta sufficiente. "Abbiamo bisogno di più spazi – dice –, so che stanno mettendo una settantina di nuovi posti dalla zona della stazione, ma non basta. Anche perché sono sempre posti a pagamento. Rimane un modo per fare cassa senza riconoscere le vere esigenze". Uno sforzo che Ravaioli apprezza e riconosce, ma che non ritiene sufficiente: "Ci vuole un’attenzione ulteriore nei riguardi di chi vive nel centro e si trova alla sera a fare più giri, purtroppo penso che questi nuovi parcheggi siano pensati più per il cittadino imolese che per l’abitante del centro".