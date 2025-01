Ecco il Consiglio dei ragazzi. Allegra è la nuova sindaca. La giunta: "Pronti a collaborare"

È Allegra Molina Perez Minotti la nuova sindaca del 12° Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Castel San Pietro. Ad eleggerla con 14 preferenze sono stati i giovani consiglieri che si sono riuniti sabato scorso nella sala del Consiglio comunale. Allegra frequenta la classe 2aMB della scuola secondaria di primo grado paritaria Malpighi-Visitandine, e la sua ‘vice’ sarà Costanza Elena Guardigli, anche lei di seconda (la D della secondaria statale Pizzigotti), che ha ottenuto 7 preferenze.

Entrambe facevano già parte dell’uscente Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, e potranno così proseguire a lavorare sui progetti avviati nel corso della loro prima avventura. Subito dopo le elezioni è arrivata l’investitura ufficiale accompagnata dalle parole dell’assessora Katia Raspanti con delega al Ccrr.

"Congratulazioni alla nuova sindaca e complimenti a tutti i componenti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Castel San Pietro Terme", ha esordito l’assessora, che si è dichiarata "molto colpita dalla concretezza delle proposte presentate in fase di campagna elettorale. Temi importanti quelli affrontati: l’inclusione, l’ambiente, e il benessere di comunità, contenuti che svilupperemo insieme ognuno per le proprie competenze e peculiarità. Il lavoro di squadra sarà fondamentale", ha concluso Raspanti, in aula assieme al vicesindaco Giacomo Fantazzini e agli assessori Andrea Bondi e Silvia Serotti e alle facilitatrici Elisa Lucchesi, Marika Laffi e Cecilia Barazzoni di Solco Imola, che seguono le attività del Ccrr.

Il neo-‘baby Consiglio’ sarà composto da 38 consiglieri che sono stati eletti a dicembre nelle scuole, in rappresentanza delle 20 classi quarte e quinte delle scuole primarie (in particolare 4 della scuola Serotti, 4 Albertazzi, 6 Sassatelli, 2 Don Milani, 4 don L. Sarti) e delle 18 classi prime e seconde delle secondarie di primo grado (14 Pizzigotti e 4 Malpighi-Visitandine).

Un consiglio che presenta una forte prevalenza femminile, con ben 26 ragazze e 12 ragazzi. Si erano candidati a sindaco in 9. Gli eletti resteranno in carica fino al termine dell’anno scolastico 2025-26.

I lavori del nuovo Consiglio dei ragazzi inizieranno con la presentazione alla città in occasione di una seduta del Consiglio comunale, poi a febbraio partiranno gli incontri programmati ogni 30-40 giorni il sabato mattina. I ragazzi si divideranno in tre Commissioni: "Ambiente, sicurezza", "Vivere insieme agli altri, tempo libero, sport", "Scuola, cultura-culture-spettacolo, informazioni-comunicazioni".

Claudio Bolognesi