Endurance in Autodromo, via alla prevendita

La stagione 2023 non è ancora finita, ma l’Autodromo non vede l’ora di lasciarsi alle spalle quest’annata difficile per tuffarsi nel 2024. Al via, ieri, la prevendita per acquistare i biglietti per la ‘6 Ore di Imola’, secondo round del Fia World Endurance Championship (Wec), in programma nel weekend 19-21 aprile 2024. Un grande spettacolo sportivo a quattro ruote, al quale si potrà assistere acquistando i biglietti su Ticketone.it e nei centri autorizzati Ticketone.

La prevendita per la ‘6 Ore di Imola’ prevede tre fasce: la prima fino al 31 dicembre 2023; la seconda dall’1 gennaio al 12 aprile e la terza dal 13 aprile 2024. Ci sarà anche la possibilità di accedere al paddock per vivere a pieno l’esperienza del Wec.

In questa fase, i prezzi (posto unico) vanno dai 21,50 euro del venerdì ai 42 euro della domenica, passando per i 31,50 euro del sabato. Riduzioni per studenti e over 65. Ingresso gratuito fino a sei anni. Abbonamenti a prezzi scontati.

L’Enzo e Dino Ferrari, che riabbraccerà la Formula 1 dal 17 al 19 maggio 2024, ha già ospitato nel recente passato gare endurance. Nel 2011 un round dell’Intercontinental Le Mans Cup, precursore del Wec, è stato inserito nel calendario della European Le Mans Series dal 2013 al 2016, manifestazione che sarà presente anche nel 2024. Andando ancora più indietro, nel 1984 l’Autodromo ospitò una prova del Campionato Mondiale Sportprototipi, la 1.000 km di Imola, vinta dalla coppia Hans-Joachim Stuck e Stefan Bellof, al volante della Porsche 956 B.

Il prossimo campionato sarà certamente da non perdere, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans; ma anche l’entrata nel campionato di marche prestigiose come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini.