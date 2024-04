Ex Bar Bacchilega, il pasticciere che ha vinto il bando: "Sfida bellissima, spero di aprire per Natale"

Imola, 30 aprile 2024 – Sebastiano Caridi, l’ex bar Bacchilega attendeva da anni di essere rilanciato. Qual è il vostro progetto?

"A Faenza abbiamo aperto anni fa, concentrando tutto sulla pasticceria di alto livello, mentre a Bologna il nostro locale, nello storico Palazzo Fava, ha una concezione a tutto tondo, dalla colazione all’aperitivo alla sala da té. Ecco, vogliamo che Imola sia un connubio fra queste due cose".

Perché avete deciso di investire su Imola?

"Perché è una sfida impegnativa e bellissima. A livello logistico, siamo a metà fra Bologna e Faenza e già questo è un punto importante. Ma il punto veramente cruciale è che vogliamo rilanciare un locale così importante e storico della città, abbiamo l’ambizione di creare il locale perfetto".

Quando pensate di aprire?

"Il locale è chiuso da più di dieci anni, noi faremo un investimento importante per fare le cose come si deve. Visto che siamo famosi anche per i dolci lievitati, spero di far assaggiare i nostri panettoni agli imolesi per Natale....".

Ci sono lavori importanti da fare, in un edificio storico vincolato. Come pensate di procedere?

"Parleremo con la Soprintendenza e troveremo la quadra. Servono interventi ai bagni, ma anche agli arredi e agli impianti. Salvaguarderemo l’eleganza con un occhio alla funzionalità. Non è mia intenzione creare un locale elitario, dove entrano poche persone. Voglio un locale aperto a tanta gente".

Voi siete stati pesantemente danneggiati dall’alluvione. La ripartenza parte dunque anche da Imola...

"Un anno il mio locale di Faenza fu colpito duramente. Avevamo un metro d’acqua nella pasticceria. Siamo stati feriti, ma ci siamo rimboccati le maniche per ripartire. E questa ripartenza ora passa anche da Imola. Vogliamo dare il nostro contributo, il Comune sta facendo tanto per il centro e noi faremo la nostra parte".

Farete qualche creazione dedicata a Imola?

"Credo proprio di sì. Sono una persona creativa e qualche cosa dedicata a Imola arriverà".

g. d.