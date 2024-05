F1 a Imola 2024, via al conto alla rovescia: obiettivo 200mila presenze

Bologna, 9 maggio 2024 – Oltre 200mila presenze previste nei tre giorni, per un indotto stimato in 270 milioni (a fronte di un evento che di milioni ne costa 25). Sessanta tv collegate da tutto il mondo per un audience planetaria di 80 milioni di potenziali spettatori. Presentato a Bologna, nella sede della Regione, il Gran premio di Formula 1 in programma dal 17 al 19 maggio all’Autodromo di Imola.

“La gara rappresenta il cuore della Motor Valley. Il 2023 è stato un anno difficile (il Gp dello scorso è stato annullato causa alluvione, ndr), ma ora vogliamo ripartire”, afferma il sindaco Marco Panieri.

“Credo molto in questo Gran premio e speriamo che questa avventura sia il più lunga possibile. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025? La situazione è complessa: bisogna superare le altre candidature, dobbiamo resistere”, aggiunge Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci.

“Lo hanno detto i più grandi campioni a partire da Max Verstappen: senza Imola sarebbe un altro campionato del mondo, per la qualità che il circuito ha – sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini –. E speriamo che possa continuare a esserci anche nei prossimi anni". E poi convinto: "State tranquilli che Imola ci sarà”.

Il calandario del Gp di Imola

Prima sessione di prove libere venerdì 17 dalle 13.30 alle 14.30, seguita da un secondo atto dalle 17 alle 18 e da un terzo sabato 18 dalle 12.30 alle 13.30. Sempre sabato 18 sarà il momento delle qualifiche, che animeranno il circuito Enzo e Dino Ferrari dalle 16 alle 17.

Domenica 19 maggio il clou del fine settimana: dalle 13 alle 13.30 la tradizionale parata dei piloti; alle 14.46 tutti in griglia per l’inno nazionale; alle 15 semaforo verde per la partenza del Gran premio con il primo dei 63 giri in programma.