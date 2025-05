F1, raccolta firme... su un cartellone

Dalla petizione online per chiedere la permanenza del Gp, che sulla piattaforma change.org ha superato la quota delle 32mila sottoscrizioni, all’idea di raccogliere altre firme pure su un cartellone. La trovata è di Niki Galassi, appassionato di moto con un passato da pilota e da marshal, e Andrea Della Salandra che fa parte del Marshal’s Team e da tre anni ha licenza come direttore di gara per la Fmi: "La volontà sarebbe quella di mettere nero su bianco, ovviamente a titolo simbolico su un cartellone promozionale della corsa imolese abbandonato all’uscita del circuito dopo il Gran Premio, quanto sta avvenendo sul web con la petizione", raccontano i due. Una bella iniziativa: "Ci piacerebbe posizionare il cartellone in circuito nel prossimo fine settimana per dare modo a chiunque lo vorrà di firmarlo – aggiungono -. Alla curva del Tamburello, tra i luoghi simbolo del tracciato, o nella zona del museo Checco Costa poco distante dall’ex Torre Marlboro. Abbiamo già avanzato la richiesta al municipio e siamo in attesa di riscontro". E ancora: "Il bagno di folla di qualche giorno fa è stata la risposta più cristallina per testimoniare il valore dell’Enzo e Dino Ferrari nel panorama mondiale – concludono Galassi e Della Salandra -. Qui ci sono tutte le carte in regola per protrarre l’intesa con la Formula 1 e riportare anche qualche gara di moto".

Mattia Grandi