Due anni senza Fausto Gresini, Imola celebra un grande del motociclismo

Inaugurazione murales per Fausto Gresini

Imola, 23 febbraio 2023 – La città non dimentica uno dei suoi figli più amati. Oggi, a due anni dalla sua morte, è stata celebrata all’Autodromo una commemorazione del grande campione imolese Fausto Gresini, morto il 23 febbraio del 2021 all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trovava ricoverato da quasi due mesi a causa del Covid.

La cerimonia aperta al pubblico si è svolta all’ex Variante Alta, ribattezzata a settembre di due anni fa curva Gresini. Per l’occasione, è stato inaugurato simbolicamente il grande murale realizzato nelle scorse settimane da Andrea ‘Fungo’ Pelliconi, che ritrae proprio l’indimenticato pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano due volte campione del mondo nella classe 125 (1985 e 1987).

Ritiratosi alla fine della stagione 1994, fondò il team Gresini Racing, di cui fu anche manager, che tuttora disputa le gare della MotoGp e che la prossima stagione potrà contare su un tandem di piloti quali Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Oggi il team Gresini è guidato da Nadia Padovani, moglie di Fausto, che nei giorni scorsi è diventata socia del Moto Club Imola, compagine della quale faceva già parte suo figlio Lorenzo in qualità di consigliere.

Il murale in Autodromo è solo l’ultimo atto di amore della città e del circuito per il loro campione. Come già accennato, il 12 settembre 2021 si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’ex Variante Alta, durante il fine settimana della ‘200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro’. Una decisione, quella di dare vita alla Curva Gresini, arrivata sull’onda di una crescente richiesta popolare arrivata fino in Consiglio comunale. Una decisione presa dal Municipio, insieme a Formula Imola, in piena sintonia con la famiglia, per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine nei riguardi del campione.

Poi, ad agosto dello scorso anno, la cerimonia di intitolazione a Gresini della tensostruttura a copertura della pista polivalente nel centro sociale La Tozzona, nel quartiere Pedagna, del quale Gresini era assiduo frequentatore. In questo caso il Municipio, in piena sintonia con la famiglia Gresini, aveva subito accolto, con una delibera del maggio 2021, la proposta del centro sociale, ritenendola particolarmente appropriata per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità imolese nei riguardi di Gresini.

Così l’ente di piazza Matteotti ha richiesto e ottenuto dalla Prefettura di Bologna il nulla osta all’intitolazione, necessario visto il poco tempo trascorso dalla sua scomparsa.