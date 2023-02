Imola, Fausto Gresini rivive nel murales del Fungo. “Un grande uomo da ricordare”

Il murales dedicato a Fausto Gresini e l’autore Andrea Pelliconi, in arte Fungo

Imola, 8 febbraio 2023 - L’ultima pennellata è ancora fresca. Un tocco di colore aggiunto nei giorni più freddi dell’anno, ma con il sole a illuminare un’opera che nonostante debba ancora essere inaugurata è già entrata nel cuore degli imolesi. "È stato bellissimo disegnare un personaggio così amato dalla città", ammette Andrea ‘Fungo’ Pelliconi, autore del murales che ritrae il compianto Fausto Gresini nella ‘sua’ curva all’altezza dell’ormai ex Variante Alta. L’opera dell’artista imolese, commissionata dalla famiglia Gresini, verrà inaugurata il 23 febbraio. Una data non casuale, visto che si tratta del secondo anniversario della scomparsa dello sfortunato campione di motociclismo, fondatore del team che ancora oggi porta il suo nome e quello di Imola in giro per il mondo. Gresini, la famiglia dona tre macchinari all’ospedale Maggiore Pelliconi, come nasce l’idea di un murales dedicato a Gresini? "Fausto lo conoscevo di vista, tanti e tanti anni fa affidavo alle sue mani di grande meccanico il mio motorino Ciao. Il pilastrino per ricordarne la memoria, in Autodromo, mi è sempre sembrato poco per una persona importante come lui. Così, non appena ne ho avuto l’occasione, ho detto alla moglie Nadia che, se lei lo avesse voluto,...