Festa della Polenta, addio a Cavina: "Il suo ricordo resterà indelebile"

Tossignano in lutto per la scomparsa di Bruno Cavina, avvenuta nella mattinata dello scorso 6 giugno all’età di 80 anni, storico presidente dell’Associazione Polentari della frazione collinare. Un uomo ben voluto da tutti, di poche parole ma con grande senso pratico, in grado di reggere il timone del sodalizio con carisma e determinazione per oltre 30 anni. Risale alla fine del 2023, infatti, la staffetta in uscita per fare posto al giovane Michael Zannerini. Ma le annate tra le fila degli attivissimi polentari tossignanesi sono molte di più: quasi 70.

Un’esperienza iniziata da adolescente e poi proseguita per tutta la vita. Profondo sostenitore del valore dell’aggregazione, a maggior ragione in quelle piccole comunità dove la dedizione del singolo fa ancora la differenza, aveva la dote dell’ascolto e la capacità di mettere sempre tutti d’accordo. Un ruolo presidenziale cucito addosso, come una seconda pelle, al quale ha dedicato tempo, sacrifici e passione. A lui, ed ai suoi più stretti collaboratori, si devono tante edizioni della nota Festa della Polenta di Tossignano tra cui spiccano le celebrazioni per il traguardo dei 400 anni dell’evento nel 2022. Ma anche lunghe trasferte in giro per l’Italia come ambasciatore della tipicità valligiana a colpi di gusto e paioli di polenta. "Con grande tristezza abbiamo appreso della morte di Bruno Cavina, per molti anni il presidente dei Polentari di Tossignano, il nostro presidente – hanno scritto sui social gli amici dell’associazione –. Sentite condoglianze ad Ada ed ai familiari tutti".

Le condoglianze sono arrivate anche dai maccheronai di Borgo, l’altra realtà impegnata nei festeggiamenti del Martedì Grasso alle latitudini della collina: "Il consiglio direttivo e tutti i volontari dell’Antica Società Maccheroni di Borgo Tossignano rivolgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Bruno Cavina e ai Polentari di Tossignano per la scomparsa del loro storico presidente", hanno pubblicato su Facebook.

Toccante il messaggio di cordoglio del municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini: "Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze per la perdita di Bruno, un uomo di grande bontà e mitezza che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità – hanno scritto –. La sua dedizione al volontariato e il suo impegno per la nostra comunità saranno ricordati con grande affetto". Non solo: "Un uomo sempre disponibile e generoso – ha aggiunto il primo cittadino Ghini –. Non dimenticherò mai la forza di volontà con cui ha alimentato, al fianco dell’amministrazione, l’organizzazione di tanti momenti di svago in paese". I funerali avranno luogo lunedì 9 giugno alle ore 15.30 con partenza del feretro dalla camera mortuaria dell’Ospedale Civile di Imola per l’area crematoria di Faenza.

Mattia Grandi