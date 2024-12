Fondo affitti non rifinanziato: Fratelli d’Italia difende il governo Meloni

Il mancato rifinanziamento del fondo affitti rientrava nelle previsioni sia del secondo governo Conte sia del governo Draghi. E già in passato, in almeno diversi casi da quando hanno governato le sinistre dopo Berlusconi, non è stato rifinanziato. Come mai all’epoca Spadoni non disse nulla?

Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, difende l’operato dell’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni, finito nel mirino dell’assessora al Welfare per il mancato sostegno al pagamento dei canoni di locazione, circostanza che ha spinto l’Asp a raddoppiare con risorse proprie il contributo regionale (portandolo da 223mila a 450mila euro) pur nella consapevolezza di non riuscire a finanziare tutte le 346 domande arrivate nelle scorse settimane.

"Perché Spadoni non si lamenta della Regione che ha destinato solo 10 milioni per questo contributo e tiene il bando aperto solamente poche settimane? – domanda Vacchi –. Perché non si lamenta di se stessa che restringe l’accessibilità al bando non permettendo alle famiglie con Isee fra 6.400 e 8mila euro di accedere?"

Quanto all’operato del Governo Meloni, "è indiscutibile l’attenzione verso le politiche sociali e familiari a sostegno delle fragilità – conclude l’esponente di opposizione –. Ha messo in campo altre forme di sostegno per le famiglie, il lavoro e le attività economiche: solo a titolo di esempio, l’Ape sociale, Opzione donna, taglio del cuneo fiscale".