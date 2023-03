Gag e colpi di scena Risate al Cassero con Davide Dalfiume

Sabato alle 21 va in scena al Cassero Teatro Comunale, ’La comicità ci fa stare bene’, spettacolo della rassegna Risate al Cassero. Un viaggio nel mondo della comicità con Davide Dalfiume, in veste di docente dei corsi di comicità di Università Aperta di Imola, che il prossimo anno festeggerà il ventennale della cattedra, e come protagonisti ’viaggiatori particolari’ gli allievi dei vari corsi.

"Uno spettacolo che mostra praticamente tutta la differenza che c’è tra parlare di comicità e viverla – spiega Davide Dalfiume –, attraverso cui il pubblico può riconoscersi e identificarsi in molte delle situazioni rappresentate. Una pièce piena di colpi di scena e citazioni comiche. Un umorismo che fa venire voglia di partecipare ed essere sempre più parte attiva, come ripetono spesso molti allievi. Non a caso questo spettacolo è stato scelto come apertura di un Festival comico di attori professionisti. Un’idea nuova quella di portare in teatro seriamente la comicità. Abbiamo bisogno di toccare con mano in modo reale e concreto il valore e l’importanza dell’ironia nella vita normale e non solo sul palcoscenico. L’umorismo è l’arma che ci può riportare alla semplicità e a dare il giusto peso alle cose".