Ghini punta sulla squadra: "Una grande condivisione"

Sala del consiglio comunale, al primo piano del municipio di Borgo Tossignano, piena di gente per la prima seduta del Mauro Ghini bis. Il minuto di silenzio in memoria dell’ex assessore Oscar Verzini, scomparso qualche settimana fa, poi l’inno di Mameli suonato con il pianoforte a coda da Enrico Pelliconi in collaborazione con l’associazione musicale del paese. Un inizio suggestivo per un mandato carico di aspettative dopo il boom alle urne di Ghini con l’81% di preferenze. Al centro di tutto ci sono i progetti per la ricostruzione post alluvione e il gioco di squadra. Della serie, ‘tutti per uno e uno per tutti’. Così i ‘moschettieri’ scelti dall’amministratore per comporre la nuova giunta sono quasi tutti coadiuvati, nell’operatività delle rispettive deleghe, da consiglieri. Nel dettaglio, Ghini si tiene Programmazione finanziaria, Rapporti con altri enti e istituzioni sovracomunali, Sicurezza e Protezione civile insieme al consigliere Ivano Pasquali (che è pure capogruppo di maggioranza). Ma anche Politiche abitative, con l’ex assessore Gabriele Bartoli ora in consiglio, Riorganizzazione dei servizi comunali e Personale con la vice Federica Cenni, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e Casa del Fiume, Tutela ambientale insieme all’assessore Filippo Zanini, Associazionismo e Volontariato con il giovane Filippo Faziani. Senza dimenticare il nodo Lavori pubblici, con l’ex membro di giunta Claudio Suzzi, Politiche per il lavoro, Percorsi e itinerari cicloturistici e Ciclovia del Santerno con Pasquali e Diritti degli animali. Per la vice Cenni ecco Gentilezza, Riorganizzazione dei servizi e del personale comunale insieme a Ghini, Verde pubblico e parchi con Pasquali, Politiche sanitarie, sociali e per l’integrazione con la consigliera Ikram El Arbaoui, Cultura con il collega di giunta Zanini, Servizi demografici e Attività istituzionali e gemellaggi con Bartoli. Per l’insegnante 37enne Filippo Zanini, il primo dei tre volti nuovi nella cerchia dei collaboratori più stretti, Istruzione, Storia del territorio e tradizioni locali insieme a Bartoli, Cultura, Biblioteca, teatro e consiglio comunale dei ragazzi con la Cenni. Dentro anche l’educatore sociale 40enne Antonio Maggio con competenze sulle Politiche giovanili e tempo libero, coadiuvato dal consigliere Faziani, e Sport insieme a Pasquali. Quote rosa in equilibrio con l’innesto di Alessia Fontana, classe 1967, alla guida dei settori legati a Turismo, con il consigliere Suzzi, Politiche sulle frazioni con Faziani, Diritti, Pari opportunità e legalità con El Arbaoui e Attività produttive con Bartoli. "Fortissimo spirito di squadra e condivisione per rimarcare la volontà partecipativa dell’intero gruppo di maggioranza all’operatività del municipio – ha spiegato Ghini –. Un gruppo che incarna competenze, esperienze pregresse significative e desiderio di dare continuità. Davanti abbiamo un quinquennio vincolante, in ambito strategico e progettuale, per il nostro paese e la valle".

m. g.