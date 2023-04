Giovani a lezione da manager e team principal

Un’assemblea d’istituto condivisa per le scuole superiori del territorio, durante la settimana del Gran premio di Formula 1. È ‘Il coraggio di sognare – Steam edition’, evento che torna anche quest’anno dopo il successo della prima edizione nel 2022. Una mattinata dedicata ai giovani, giovedì 18 maggio alle 9, al teatro comunale Ebe Stignani. A intervenire e portare testimonianze dal mondo della F1 e della Motor Valley saranno Stefano Domenicali (nella foto), capo della F1; Elena Alberti, amministratore delegato Penske Cars; Riccardo Musconi, ingegnere Mercedes F1; Andrea Pontremoli, amministratore delegato Dallara; Guenther Steiner, team principal Haas F1; Carlo Vanzini, voce dei Gp per Sky; Alberto Naska, pilota e YouTuber. A moderare gli interventi sarà Carolina Tedeschi, creatrice di contenuti social dedicati alla F1. Quest’anno l’evento è dedicato al grande tema delle materie Steam (acronimo anglosassone di Scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), per stimolare i ragazzi e dare loro prospettive e visione su quello che potrà essere il loro percorso lavorativo eo di studi. Nel mondo dell’Automotive, tema fortemente legato al territorio della Motor Valley, esiste un mondo di opportunità e attraverso varie testimonianze si intende lanciare spunti interessanti ai ragazzi. "Oggi più che mai dobbiamo avvicinarci alle nuove generazioni, che cercano modelli e stimoli per creare il loro futuro – spiega Elena Penazzi, assessore all’Autodromo –. Abbiamo la possibilità, attraverso Imola, la Motor Valley e il suo ricco territorio, di trasmettere agli studenti le esperienze e gli esempi positivi: quest’anno in particolare avremo sul palco ospiti di primo livello, che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale. Dal Ceo della F1, a team principal, giornalisti, ingegneri e figure apicali di aziende top".