Giovani imprenditori in pole. Confronto in Autodromo

Si intitola ‘Giovani imprenditori in pole position’ l’evento in programma domani pomeriggio in Autodromo. L’iniziativa è organizzata dai Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con Formula Imola. Il programma prevede alle 13.30 esperienze di guida su auto professionali sui colli intorno all’Autodromo; alle 14.30 welcome coffee con prodotti del territorio e visione dalla terrazza delle prove di auto da competizione in pista; alle 15 visita guidata all’autodromo, compresa la control room e la foto sul podio.

Alle 16 si entra nel vivo dell’iniziativa con l’incontro ‘Motor Valley tra tecnologia e attrattività’ al quale parteciperanno importanti ospiti. Apertura dei lavori affidata a Marco Moscatti, presidente Giovani imprenditori Confindustria Emilia Area Centro. Seguirà un videomessaggio di Stefano Domenicali, amministratore delegato Formula 1 Group. Intervengono poi Gian Carlo Minardi (presidente di Formula Imola); Alessandro Baldin (Azimut); il sindaco Marco Panieri; l’assessore regionale Andrea Corsini; Matteo Soncini (direttore generale Gruppo Autoclub – Turbosport); Marco Gasparri (presidente Fondazione Montecatone e numero uno locale di Confindustria Emilia Area Centro). Si prosegue con le interviste a Leandro Denis Mercado, pilota motociclistico, e a Thomas Biagi, pilota automobilistico, ideatore e conduttore del talkshow Bar Motorsport. Conclusioni affidate a Ivan Franco Bottoni, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Emilia-Romagna. Modera i lavori la giornalista Gabriella Pirazzini.

Alle 18 aperitivo e infine parata in pista con le proprie auto. Il programma è riservato ai giovani imprenditori associati e loro invitati. In occasione dell’evento, i giovani imprenditori sostengono Fondazione Montecatone Onlus, ente che affianca l’istituto di riabilitazione, un centro di alta specialità per la riabilitazione di persone con lesioni midollari e lesioni cerebrali acquisite.