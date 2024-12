"Gli stalli di certo non mancano"

Polemiche un po’ inutili, quelle relative alla mancanza dei parcheggi, perché Imola è una città in cui i posti auto "non mancano affatto". Questo è, in poche parole, il pensiero di Alfonso Alvisi, residente in città, che esprime una visione diversa rispetto alle lamentele di buona parte degli abitanti del centro. "So che per loro è problema – dice Alvisi –, certo, ma le difficoltà ci sono sempre state per chi abita in queste zone. Quello che mi sento di dire, però, è che i posti per le auto non mancano di certo a Imola, tutt’altro". Il disagio che tanti manifestano, quindi, non è percepito da Alfonso Alvisi in maniera così incisiva.

Testi a cura di Francesca Pradelli