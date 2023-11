"Gli street tutor non sono sufficienti. Servono più forze"

"L’unica misura che può contrastare efficacemente il degrado e la criminalità è quella di garantire maggiore presenza sulle strade delle forze dell’ordine, compresi gli agenti della polizia locale. Il resto è solo fuffa". Il leghista Simone Carapia boccia così la scelta del Comune di avvalersi anche in futuro, grazie a un finanziamento regionale, dei servizi degli street tutor.

Nelle zone interessate dal progetto di potenziamento della sicurezza, denominato ‘Per una buona movida’, "continuano imperterriti gli episodi di delinquenza: risse, spaccio, furti, senza che vi sia stata alcuna attenuazione dei fenomeni di devianza e disordine urbano – protesta Carapia –. Il sindaco dovrebbe assumere agenti , visto che nell’ultimo periodo ci sono stati giorni in cui non si è stato in grado di fare una pattuglia di polizia locale che potesse uscire a livello circondariale".

Secondo il leghista, la figura degli street tutor "non è sufficiente per arginare certe situazioni e che il loro ruolo di mediatori di risse è limitato e irrisorio. Le misure messe in atto dall’Amministrazione non bastano – conclude –. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sinistra per anni ha ignorato e minimizzato il problema sicurezza".