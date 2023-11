Hera in campo . La centrale colorata di rosso

Dallo scorso lunedì sera, e per tutta la settimana, Hera illumina di rosso le luci del gasometro collocato a Bologna all’interno della sede di viale Berti Pichat, e della Centrale di cogenerazione di via Casalegno a Imola, in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista il 25 novembre di ogni anno. "Il gesto vuole testimoniare l’attenzione del Gruppo verso questo tema che purtroppo occupa anche la cronaca di questi giorni – spiegano da Hera –, e la necessità e l’urgenza di una cultura inclusiva sempre più diffusa e trasversale a ogni ambito della società".

Anche l’Università di Bologna si mobilita contro la violenza di genere aderendo a ‘16 Days of Activism Against Gender-Based Violence’, la campagna di 16 giorni di attivismo promossa dalle Nazioni Unite che connette il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani. Sarà una maratona di appuntamenti, che include tra l’altro un confronto con Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di Cassazione e già consulente giuridica della Commissione sul femminicidio del Senato, uno spettacolo teatrale nato dalla volontà di due madri che hanno condiviso la tragedia del femminicidio delle loro figlie e l’apertura il 29 novembre di un nuovo Sportello universitario contro la violenza di genere al Campus di Forlì dell’Alma Mater. Tornando a Imola, anche il Municipio è pronto a far sentire la propria voce contro la violenza d genere. Domani dalle 16.30 alle 20.30 è infatti in programma il consueto Consiglio comunale straordinario organizzato in vista del 25 novembre ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.