"I nostri clienti?. Molti affezionati"

"Borgo Tossignano? Un paese in cui stare bene. Certo, ci sono piccoli problemi, come ovunque, ma penso che, rispetto ad altre realtà, non ci si possa lamentare più di tanto. Oserei anzi dire che siamo quasi nel lusso, per certi punti di vista". Commenta così la cittadina Manuela Nulli, titolare del negozio di abbigliamento ’Pon Pon’.

La nostra lettrice si dimostra felice di avere l’attività nel paese. "Noi lavoriamo tanto, abbiamo creato una rete di clientela che si è sparsa non solo a Borgo, ma anche fuori. Però abbiamo i nostri affezionati locali. Siamo felici, io e la mia collega (Sara Bartolini, ndr), di lavorare qui" conclude.