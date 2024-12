"I parcheggi sono un problema"

"La situazione del commercio a Imola? E’ sempre più in affanno – taglia corto Mattia Alpi del negozio di abbigliamento Luca’s –. Poche iniziative nel centro storico e una gestione del piano di viabilità che non aiuta. Non avere parcheggi disponibili nel vero cuore pulsante della città crea problemi e si riflette sui numeri delle attività che, dopo il Covid, non hanno avuto l’attesa ripartenza". E ancora: "Le aree di sosta a pagamento sono troppo costose per quanto offrono in termini logistici, di sicurezza e di distanza da gran parte delle attività. Quelle gratuite non ne parliamo, bisogna camminare per chilometri e la gente si indirizza altrove. Manca il dialogo con le istituzioni".